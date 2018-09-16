Каліфорнія до 2045 року повністю перейде на альтернативну енергетику

Американський штат Каліфорнія поставив за мету до 2045 року повністю перейти на використання відновлювальних джерел електроенергії.

Законодавчий акт про такий намір підписав губернатор штату Джеррі Браун, повідомляє Рубрика.

Згідно із документом, каліфорнійські компанії-виробники електроенергії до 2030 року мають збільшити до 60% частку електроенергії, отриману із відновлювальних джерел. Це на 10% більше, ніж є зараз.

Після цього, до 2045 року, метою буде довести цей показник до 100%.

Підписання документа відбулося напередодні відкриття міжнародної конференції щодо захисту клімату, що пройде у Сан-Франциско 12-14 вересня.

Зазначимо, що Каліфорнія займає шосте місце в США за видобутком нафти та 15 місце за видобутком природного газу.