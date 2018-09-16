Кенійський бігун побив світовий рекорд по часу подолання марафонської дистанції

Відомий кенійський бігун Еліуд Кіпчоге здобув перемогу на 45-му марафоні BMW Berlin Marathon 2018, побивши світовий рекорд по часу подолання марафонської дистанції.

Про це повідомляє Sporting News.

«Кіпчоге подолав дистанцію за 2 години 1 хвилину та 40 секунд, що на 1 хвилину та 17 секунд швидше попереднього світового досягнення Денніса Кіметто (2 години 2 хвилини та 57 секунд), - повідомили організатори фестивалю.

Як розповідає інтернет-видання Kenyans, аби тримати себе в формі Кіпчоге щоранку піднімається о 5 годині та пробігає 40-кілометрову дистанцію. 33-річний спортсмен занотовує кожне своє тренування та його результати у записнику.

В своєму архіві він вже має 15 таких записних книг. Кіпчоге переміг на 9 з 10 марафонів, у яких брав участь. Окрім того, він жодного разу не отримував серйозних травм під час забігів. До кожного марафону він проходить підготовку в спеціальному спортивному таборі.