На Філіппінах внаслідок тайфуну "Манґхут" загинули щонайменше 28 людей

Унаслідок тайфуну "Манґхут" на Філіппінах загинули щонайменше вже 28 осіб.

Про це повідомляє агентство АР.

На півночі острівної країни після тайфуну почались зсуви. Це спричинило збільшення кількості загиблих. Зазначається, що тайфун може наблизитися до Китаю.

Гонконг і південний Китай оголосили попередження, рівень тривоги — «червоний». Майже півмільйона людей були евакуйовані з семи міст провінції Гуандун.

Національний метеорологічний центр повідомив, що південний Китай «зіткнеться з серйозним випробуванням, викликаним вітром і дощем», і закликав посадових осіб підготуватися до можливих наслідків.

Через тайфун скасували сотні рейсів. Усі високошвидкісні і деякі стандартні залізничні рейси в провінціях Гуандун і Хайнань також зупинили.