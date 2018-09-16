На Хрещатику обвалилися фрагменти балкона історичної будівлі

У неділю, 16 вересня, близько 14:50 у центрі Києва за адресою вул. Хрещатик, 29 на тротуар з 8-го поверху впали великі фрагменти балкона історичної будівлі. Ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Інформатор.

"Будинок був побудований в 1950-му році і деякі балкони будівлі сьогодні перебувають в аварійному стані. Елементи одного з них обвалилися буквально на голови перехожим. Лише завдяки щасливому випадку в інциденті ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.

Екіпаж патрульної поліції закрив для проходу небезпечну частину тротуару за допомогою огороджувальної стрічки.