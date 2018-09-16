ООН представила докази порушення КНДР економічних санкцій

Група експертів ООН підготувала доповідь, в якій представила свідоцтва порушення Північною Кореєю економічних санкцій, у тому числі шляхом продажу озброєнь Сирії, Ємену, Лівії та іншим країнам, де існують зони збройних конфліктів.

Про це пише The Wall Street Journal.

Відповідно до публікації, фахівці ООН виявили зростання поставок пального в КНДР на судах Росії і Китаю, а також випадки транспортувань вугілля Пхеньяном до КНР. У неопублікованій доповіді, яка носить конфіденційний характер, міститься згадка про сирійського посередника, який домовився закупити у Пхеньяна для хуситів у Ємені танки, гранатомети, балістичні ракети та інші озброєння. Цьому ж підприємцю приписуються операції із продажу Судану протитанкової зброї північнокорейського виробництва.

За твердженням газети, експерти ООН задокументували кількість поїздок північнокорейських фахівців в області озброєнь на військові підприємства Сирії у 2017 році. У звіті наводяться відомості про більш ніж 200 спільних підприємствах (СП) КНР і КНДР, а також 39 СП РФ і КНДР. Порушується і тема діяльності представників фінансових організацій Пхеньяна на території Росії і Китаю, пише The Wall Street Journal.

“Ці порушення знижують ефективність останніх за часом санкцій ООН, нехтуючи обмеженнями на імпорт нафтопродуктів і забороною на поставки вугілля, введеними у 2017 році”, — наводить видання фрагмент даного документа. “Фінансові санкції залишаються неефективними”, — вважають автори звіту. З їх точки зору, агенти КНДР оперують “практично безкарно” мінімум в п’яти державах.