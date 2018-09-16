Петрову і Боширову допомагали медик і куратор з посольства РФ, - ЗМІ

Британська влада заявила про наявність двох ймовірних спільників у Олександра Петрова і Руслана Боширова, яких поліція вважає винними в отруєнні Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Про це повідомляє DW з посиланням на публікацію The Mirror.

"Слідчі вважають, що один із спільників - медик. Поліцейські прозвали його "доктор Новічок". Він повинен був запобігти зараженню виконавців злочину, а також надати допомогу в разі, якби це сталося, пояснив співрозмовник видання. За його словами, такі заходи були покликані виключити залучення до інциденту місцевих правоохоронців", - пише DW.

За даними джерела The Mirror, після того як Петров і Боширов зареєструвалися в готелі City Stay Hotel в Лондоні, вони зустрілися зі згаданим "доктором", а також куратором з посольства Росії. Потім вони вирушили в Солсбері на поїзді.

Нагадаємо, що британські слідчі шукають двох спільників підозрюваних.