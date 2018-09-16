Підготовлені Лондоном санкції проти РФ не почнуть діяти до Brexit

Підготовлена ​​нижньою палатою британського парламенту "поправка Магнітського" не вступить в силу до "Брекзіта".

Про це в суботу, 15 вересня, пише газета The Telegraph, передає Deutsche Welle.

Представники уряду, на яких посилається видання, не уточнили, чи почне поправка діяти в березні 2019 року, коли Великобританія має намір вийти зі складу ЄС, або в кінці 2020 року, коли завершиться перехідний період після "Брекзіта". Рішення обумовлено тим, що поправка входить до прийнятого після отруєння Сергія і Юлії Скрипаль законопроект "Про санкції і боротьбі з відмиванням грошей", який формує абсолютно новий режим санкцій, зазначив британський міністр з питань безпеки Бен Уоллес.

У листі голові британського МВС Саджид Джавід 17 депутатів від Лейбористської партії висловили невдоволення планами уряду щодо відстрочення введення поправки. "Не дивлячись на злодіяння, скоєне російськими шпигунами на британській землі, ми, здається, нічого не зробили", - стверджує колишній міністр Іен Остін.

"Список Магнітського" був розроблений в 2012 році у Вашингтоні. Акт визначав коло фігурантів, причетних до загибелі в СІЗО юриста Hermitage Capital Сергія Магнітського і вводив візові та фінансові санкції відносно ряду російських чиновників. До чорного списку Вашингтон вніс особи, відповідальні за позасудові розправи, тортури та інші грубі порушення прав людини. Аналоги цієї норми були схвалені в Естонії в 2016 році, в Канаді і Литві - в 2017-м, а також в Латвії - в 2018-м.

У Великобританії в 2017 році була прийнята перша частина "акта Магнітського". Вона стосується заморозки активів тих, хто, на думку Лондона, причетний до грубих порушень прав людини. Після отруєння навесні 2018 року в Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, в якому Лондон підозрює Росію, "поправка Магнітського" була включена до прийнятого нижньою палатою британського парламенту законопроект по боротьбі з відмиванням грошей.