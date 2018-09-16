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Після зливи підтопило Бердянськ (фото)

16 вересня, 2018 - 19:53
Фото: PRO.berdyansk.biz

Внаслідок зливи у м.Бердянськ (Запорізька обл.) підтопило частину вулиць та приватних домоволодінь. 

Як повідомили в облуправлінні ДСНС, після інтенсивних опадів 16 вересня деякі вулиці залиті водою, місцями приблизно до 20-25 см.

Без електропостачання залишилися 1800 абонентів мікрорайону "Центр" та 1300 абонентів мікрорайону "Ліски".

За даними ДСНС, до електропостачання  підключено санаторій "Нива", роботи з відновлення електропостачання в двох районах  тривають. 

"Бійці ДСНС продовжують відкачувати воду. Рівень води на вулицях міста поступово знижується", - заявили у відомстві. 

Як повідомляє місцеве видання "Бердянск24", вода після зливи опинилася на приватних подвір'ях, на вулицях та у місцевому транспорті.

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