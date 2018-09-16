Польща у ПАРЄ вимагатиме від РФ повернути уламки літака Качинського

У жовтні Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) на засіданні розгляне проект резолюції, у якому є заклик до РФ повернути уламки літака екс-президента Польщі Леха Качинського, які 8 років утримуються у Смоленську.

Про це повідомив депутат польського Сейму від правлячої партії PiS Аркадій Мулярчик, передає Onet.pl.

"Це дуже важлива подія з політичної та юридичної точок зору. Вперше міжнародний орган, як я сподіваюся, закличе РФ повернути літак", - підкреслив Мулярчик.

За словами Мулярчика, Варшава використовуватиме цю резолюцію в інших міжнародних інститутах, зокрема, в ООН та НАТО.

Зазначається, що дискусія над проектом резолюції відбудеться 8-12 довтня цього року.

"Будь-яка країна, на території якої трапилася авіакатастрофа, у відповідності до додатку № 13 до Чиказької конвенції, повинна повернути уламки розбитого літака та всі матеріальні цінності після завершення слідства країні, якій належить розбитий літак.

У РФ слідство завершилось у 2011 році, коли був опублікований рапорт МАК про причини катастрофи", - наголошується у проекті резолюції.

Документ містить заклик до Росії повернути уламки літака без зволікань.

"Постійна відмова повертати уламки літака та інші матеріали є порушенням закону з боку влади РФ, це посилює з польської сторони спекуляції, що Росія може щось приховувати", - йдеться у проекті резолюції.