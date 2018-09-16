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Франсуаза Партюр'є, французька письменниця і журналістка 20-го століття

Порошенко привітав із професійним святом працівників лісу

16 вересня, 2018 - 11:43
Фото: centreforeconics.org

Президент України Петро Порошенко привітав працівників лісового господарства та деревообробної промисловості з професійним святом.

Про це говориться в повідомленні прес-служби адміністрації президента України на офіційному сайті.

"Завдяки вашій відповідальній і наполегливій праці забезпечується зміцнення лісового фонду країни, його відновлення і збереження екологічної привабливості лісів" - зазначає П. Порошенко.

"Переконаний, що ваші професіоналізм, невичерпна життєва енергія та відданість обраній справі і надалі сприятимуть впровадженню сучасних методів ведення лісового господарства і раціональному використанню природних ресурсів для подальшого розвитку і задоволення зростаючих потреб вітчизняної деревообробної промисловості" - підсумував президент України.

Нагадаємо, в третю неділю вересня своє професійне свято відзначають люди, які піклуються про лісових багатства і сприяють їх раціональному використанню. День працівників лісу заснований Указом Президента України в 1993 році.

Джерело: День

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