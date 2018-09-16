Постановку п’єси Сенцова "Номери" наполовину профінансує Український культурний фонд

Поставновку п’єси «Номери» українського режисера, політв’язня Олега Сенцова наполовину профінансують з державного бюджету. Український культурний фонд виділить на це 1,9 мільйонів гривень.

Про це йдеться в повідомленні Українського культурного фонду за результатами визначення переможців проектних заявок на фінансування, опублікованому на офіційному сайті.

Загалом на конкурс культурно-мистецьких проектів подали 716 заявок, з них 380 подолали необхідний бар’єр за оцінками експертів.

П’єса Сенцова — серед проектів міжнародної співпраці, який рекомендували для підписання гранту. Як пояснила продюсерка п’єси Анна Паленчук, проект реєстрували як міжнародний, аби у п’єси було більше шансівбути представленою закордоном.

За словами директорки Українського культурного фонду Юлії Федів, міжнародні проекти, як п’єса Сенцова, на 50% фінансуються за державний кошт, а іншу частину грошей мають знайти виконавці та партнери, передає «Громадське радіо».

За словами продюсерки Паленчук, п’єса має достатню фінансову підтримку.

«У нас є міжнародні партнери, які готові надати нам цю фінансову допомогу. Але хто саме, ми скажемо трошечки пізніше», – сказала вона та зазначала, що гроші надаються після того, як всі сторони підтвердять фінансування.

За словами Паленчук, постановка «Номерів» планується на кінець листопада.