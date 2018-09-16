Прем'єр Македонії закликав громадян погодитися з перейменуванням країни

Македонці мають прийняти зміну імені країни, інакше їм доведеться жити в умовах нестабільності та ізоляції.

Про це сказав прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв, передає Радіо Свобода.

Позицію щодо перейменування країни Заєв висловив в інтерв'ю інформаційному агентству AFP. Прем'єр закликав македонців сказати "так" на референдумі, щоб прийняти рішення про те, чи слід перейменувати країну в Республіку Північна Македонія.

Референдум запланований на 30 вересня і є умовою угоди з сусідньою Грецією, щоб покласти край багаторічній суперечці про назву країни.

Спір про назву між Скоп'є і Афінами почався з 1991 року, коли Македонія мирно відокремилася від Югославії, оголосивши про свою незалежність під назвою Республіка Македонія. Греція заперечує проти імені Македонія, заявивши, що воно має на увазі територіальні претензії в північному грецькому регіоні з тим же іменем.

У зв'язку із запереченнями Греції Македонія була прийнята в ООН під умовною назвою Колишня югославська Республіка Македонія. Однак країна не могла стати членом ЄС і НАТО, оскільки Греція наклала вето на ці питання.