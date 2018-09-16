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США готові покращувати обороноздатність України, - Волкер

16 вересня, 2018 - 20:56
Фото Reuters

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати готові покращувати обороноздатність української держави.

Про це Волкер заявив 15 вересня на брифінгу, повідомляє Еспресо.TV.

За словами представника Держдепу, в українській обороноздатності "все ще існують прогалини". 

"Тепер ми готові покращувати обороноздатність. Хоча вона, звісно, вже посилилася, але все ще є прогалини. Ми готові сісти з Україною і обговорити, які у них є потреби", - заявив Волкер. 

Він також додав, що Україні також варто нагадувати людям, що залишилися на окупованому Донбасі, що "уряд вважає їх громадянами країни".

"Україні, можливо, необхідно подумати над тим, щоб додати співробітників на пропускних пунктах, знайти нові шляхи для доступу до пенсій для найбільш вразливого населення. Люди на Донбасі мають знати, що уряд України вважає, що вони (мешканці окупованих територій - ред.) є громадянами країни", - зазначив Волкер.

Джерело: Еспресо

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