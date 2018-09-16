Туреччина не відкриє кордону з Вірменією до карабахського врегулювання

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що вірмено-турецький кордон залишатиметься закритим до врегулювання Нагірно-Карабахського конфлікту.

"Очікування відкриття нами кордонів тим, хто винен в окупації 20% території наших братів і не дозволяють більш ніж 1 млн наших братів повернутися до своїх будинків, марна трата часу", - заявив Р.Т.Ердоган в Азербайджані на параді з нагоди 100-річчя звільнення турецькими військами Баку, передає Інтерфакс-Україна.

Він підкреслив, що Туреччина надавала і продовжить надавати посильну допомогу Азербайджану.

"Радість Азербайджану - це радість Туреччини. Біль Азербайджану - біль Туреччини", - сказав Р. Ердоган.

Врегулювання карабахського конфлікту він назвав обов'язковою умовою нормалізації відносин Анкари з Єреваном.

"Допоки не буде вирішено Нагірно-Карабахський конфлікт, не може бути й мови щодо нормалізації наших відносин з Вірменією", - заявив президент Туреччини.