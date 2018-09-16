У Британії закликають до повторного референдуму щодо Brexit

Мер Лондона Садік Аман Хан закликав до повторного референдуму щодо виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу.

"Ми стоїмо перед справжнім ризиком - погана угода або її відсутність. Обидва варіанти завдали б величезної шкоди Лондону і Сполученому Королівству", - написав Хан у своєму Тwitter в суботу, 15 вересня.

The Govt is failing in its Brexit negotiations. We now face the real risk of a bad deal, or no deal. Both would cause huge damage to London & the UK. With no general election & time running out, I’m backing a public vote with the option to stay in the EU.https://t.co/J6XBXaTnpu — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 15 сентября 2018 г.

У колонці для британської газети The Observer мер британської столиці зазначив загрози, які несе "Брекзіт", передає Deutsche Welle.

"Я не вірю, що Мей має повноваження для того, щоб настільки грубо наражати на небезпеку економіку і джерела доходу людей", - заявив Хан.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей виключила можливість проведення другого референдуму щодо виходу країни з Євросоюзу. Повторне голосування стало б зловживанням демократією, вважає політик. Прем'єр назвала "вигідною операцією для Великої Британії" свою концепцію щодо виходу з ЄС, яка дозволить безперешкодно продовжити торгівлю, зберегти робочі місця і уникнути перевірки на кордоні між Ірландією і Північною Ірландією.

Велика Британія планує вийти зі складу ЄС в березні 2019 року. Брюссель і Лондон в даний час працюють над угодою, що регулює порядок "Брекзіта". Ці переговори повинні бути завершені до кінця жовтня, щоб дати час парламентам обох сторін ратифікувати узгоджений документ.