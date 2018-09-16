Правда — це бомба, що вбиває двох: того, в кого її кинули, й того, хто її кинув.
Франсуаза Партюр'є, французька письменниця і журналістка 20-го століття

У Британії закликають до повторного референдуму щодо Brexit

16 вересня, 2018 - 12:11
Фото: Reuters

Мер Лондона Садік Аман Хан закликав до повторного референдуму щодо виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу.

"Ми стоїмо перед справжнім ризиком - погана угода або її відсутність. Обидва варіанти завдали б величезної шкоди Лондону і Сполученому Королівству", - написав Хан у своєму Тwitter в суботу, 15 вересня.

У колонці для британської газети The Observer мер британської столиці зазначив загрози, які несе "Брекзіт", передає Deutsche Welle.

"Я не вірю, що Мей має повноваження для того, щоб настільки грубо наражати на небезпеку економіку і джерела доходу людей", - заявив Хан.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей виключила можливість проведення другого референдуму щодо виходу країни з Євросоюзу. Повторне голосування стало б зловживанням демократією, вважає політик. Прем'єр назвала "вигідною операцією для Великої Британії" свою концепцію щодо виходу з ЄС, яка дозволить безперешкодно продовжити торгівлю, зберегти робочі місця і уникнути перевірки на кордоні між Ірландією і Північною Ірландією.

Велика Британія планує вийти зі складу ЄС в березні 2019 року. Брюссель і Лондон в даний час працюють над угодою, що регулює порядок "Брекзіта". Ці переговори повинні бути завершені до кінця жовтня, щоб дати час парламентам обох сторін ратифікувати узгоджений документ.

Більше новин

Brexit буде скасований протягом 5 років, - екс-прем’єр Британії Блер
Без угоди з ЄС Британія не платитиме за Brexit, - міністр
Час збігає: Лондон назвав терміни угоди щодо Brexit
ЄС збереже контакти з Британією у сфері торгівлі і безпеки після Brexit, - Юнкер
Британія не піде на компроміс з ЄС у питаннях Brexit, - Мей
Мей: Мене не змусять прийняти компроміси у питанні Brexit

Новини партнерів

Loading...