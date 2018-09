У Британії закликають до повторного референдуму щодо Brexit

Мер Лондона Садік Аман Хан закликав до повторного референдуму щодо виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу.

"Ми стоїмо перед справжнім ризиком - погана угода або її відсутність. Обидва варіанти завдали б величезної шкоди Лондону і Сполученому Королівству", - написав Хан у своєму Тwitter в суботу, 15 вересня.

The Govt is failing in its Brexit negotiations. We now face the real risk of a bad deal, or no deal. Both would cause huge damage to London & the UK.

With no general election & time running out, I’m backing a public vote with the option to stay in the EU.https://t.co/J6XBXaTnpu

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) 15 сентября 2018 г.