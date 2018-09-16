У Казахстані затримали українського журналіста, - ЗМІ

У Казахстані в місті Уральську в суботу, 15 вересня, під час проведення тренінгу по фактчекінгу затримали українського журналіста, головного редактора видання Без брехні Олександра Гороховського.

Про це повідомляє Fact Checking Kazakhstan.

Правоохоронці вилучили в українця міграційну карту і пред'явили звинувачення в незаконній трудовій діяльності на території Республіки Казахстан. Суд над журналістом призначений на понеділок, 17 вересня.

За словами поліцейських, вони отримали повідомлення від громадянина, який представився як Талгат Катауї.

За інформацією видання, посольству України в Казахстані відомо про ситуацію, що склалася. Український консул уже зв'язався з Олександром, а для захисту йому був призначений адвокат.

Зазначається, що Гороховський був одним із запрошених лекторів проекту Школа журналістики, організованого журналістом Лукпаном Ахмедьяровим.

Олександр Гороховський є автором практичного посібника з фактчеку, в якому докладно розповідає про практику і методології фактчека і протидії дезінформації в сучасній медійному середовищі.