У Львові вивчали підходи до активної діяльності громадян в умовах децентралізації

11-13 вересня у Львові проходив другий етап проекту «Участь через залучення». Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ) зібрав небайдужих громадян з різних областей України для проведення тренінгу «Діяльність громадських активістів в умовах децентралізації».

Акцент було зроблено на вивчення основ роботи з громадськістю в умовах децентралізації з метою сприяння залученню громадян до активного суспільного життя на локальному рівні.

Тренер Леонід Жовтило, експерт з місцевого економічного розвитку та реформування місцевого самоврядування, використовуючи свій практичний позитивний досвід співпраці з органами державної влади різного рівня, місцевого самоврядування, міжнародними організаціями та установами, громадськими недержавними організаціями, створив умови для опанування навчальними модулями, присвяченими децентралізації як інструменту демократичних перетворень. Учасникам були пропоновані нормативно-правова база, шляхи передачі ресурсів і повноважень, інструментарій формування громад та можливості їх розвитку.

У модулі, орієнтованому на складові успішної діяльності об’єднаної територіальної громади, використовуючи метод навчання через дію, були проаналізовані різні шляхи здійснення децентралізації. Було розглянуто практики впровадження громадських ініціатив залучення до участі до справ, що мають громадський інтерес, який «підштовхує» до змін у майбутньому. Для цього учасники у груповій роботі практикували навички визначення бар’єрів на шляху ефективної громадської участі, зокрема: бар’єри на шляху влади; бар’єри на шляху громади; а також визначали аргументи співпраці «влада-громада». У результаті роботи, розглядаючи ситуації наближені до реальності, визначали можливі перешкоди, на шляху процесу взаємодії формули успішного розвитку громади: «громада + влада = результат».

Інтонаційно забарвлене мовлення спікера, тренерські метафоричні прийоми, перемішані з висловами класиків, творчо сприймались, що дозволяло впевнено структурувати знання у сприйманні слухачів, «інфікувати» цінними ідеями, які можна реалізовувати, збільшуючи дух небайдужості.

Проект «Участь через залучення» реалізується Інститутом соціокультурного менеджменту в межах «Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.