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У Німеччині запустили перший в світі пасажирський водневий потяг

16 вересня, 2018 - 22:06
Фото EPA/UPG

У неділю, 16 вересня, у Німеччині відбулася світова прем'єра першого водневого поїзда, який приступає до регулярних пасажирських перевезень вже з 17 вересня.

Про це повідомляє ЦТС.

У присутності численних гостей і преси водневий поїзд Coradia iLint виробництва компанії Alstom прибув на станцію. З 17 вересня цей і ще один аналогічний поїзд вводяться в комерційну експлуатацію і почнуть перевозити пасажирів на регулярній основі. Потяги курсуватимуть за маршрутом Куксхафен (на березі Північного моря) - Бремерхафен - Бремерферде - Букстехуде (в околицях Гамбурга).

На даному приблизно 100-кілометровому напрямку водневі поїзди Coradia iLint повинні з часом замінити всі дизельні потяги.

Нові поїзди з низьким рівнем шуму і нульовим рівнем викидів вуглекислого газу здатні розвивати швидкість до 140 км/ч. Заправлятися вони будуть за допомогою мобільної водневої станції, яка буде розташована поруч зі станцією Бремерферде. Однієї заправки повинно буде вистачати для роботи протягом цілого дня або на 1000 км шляху.

Стаціонарна заправна станція буде встановлена ​​після того, як Alstom поставить всі 14 водневих поїздів, передбачених контрактом з Міністерством транспорту Нижньої Саксонії.

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