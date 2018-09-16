У Парижі активісти оголосили безстрокове голодування на підтримку Сенцова

Біля російського посольства у столиці Франції Парижі активісти оголосили безстрокове голодування на підтримку утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Про це повідомляє агентство RFI, передає Радіо Свобода.

Солідарність з бранцем висловлюють відомі у Франції політики, громадські активісти та художники. Вони будуть кожні 24 години змінювати один одного біля представництва російської дипломатичної місії.

У 124-й день голодування Олега Сенцова про початок акції оголосила, зокрема, колишній міністр юстиції Франції Крістіан Тобіра. Серед протестувальників на підтримку українського політв’язня перед будівлею посольства є також режисери Лоран Канте і Паскаль Ферран. Організатори акції не називають повний список тих, хто приєднається до голодування.

«Битва за свободу слова – це одна з причин, чому я тут. Я боявся, що не зможу більше дивитися на себе в дзеркало, якщо не візьму участі», – заявив Лоран Канте в інтерв’ю France Culture.

Олег Сенцов засуджений в Росії до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі. Своєї провини він не визнає. 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити з російських тюрем всіх українських політв’язнів. Сенцов відмовився подавати прохання про помилування. З вимогою звільнити українського режисера неодноразово виступали відомі французькі та світові кінорежисери, актори, художники, письменники і політики. Російська влада не реагує на ці заклики і вимоги.