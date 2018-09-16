У Швеції обрали парламент

У Швеції оголосили остаточні результати парламентських виборів, які проводилися 9 вересня.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що червоно-зелений блок на чолі з прем'єр-міністром країни Стефаном Льовеном, що складається з Соціал-демократичної робітничої партії Швеції, Лівої партії та Партії охорони навколишнього середовища, набрав 40,7%.

У свою чергу, ліберально-консервативний правоцентристський альянс, в який входять Помірна коаліційна партія, Християнські демократи, ліберали та Партія центру, отримав 40,2%.

Повідомляється, що червоно-зелений блок отримав незначну перемогу і обійшов опонентів всього на один мандат. Таким чином, блок Стефана Льовена може розраховувати на 144 місця в парламенті, правоцентристський альянс – на 143.

Правопопулістського партія Шведські демократи набрала 17,6% і отримала 63 місця.

За інформацією видання, в парламентських виборах взяли участь 87,2% виборців, що є найвищим показником з 1985 року.