У США ФБР з невідомих причин закрило сонячну обсерваторію

Сонячну обсерваторію в американському штаті Нью-Мексико закрили на невизначений термін, персонал евакуйований. Евакуація співробітників обсерваторії відбулася ще 6 вересня.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, співробітники ФБР, що працюють на місці, не повідомляють місцевим правоохоронцям ніякої інформації, вказуючи лише на «проблеми з безпекою» в обсерваторії.

Асоціація університетів з астрономічних досліджень також випустила повідомлення, в якому розповіла про "серйозну проблему". Там додали, що працюють над нею разом з владою. Портал підкреслює, що ситуація породила масу чуток: від розслідування справи про шпигунство до спроб влади приховати інформацію про смертельний спалах на Сонці. ФБР поки не дає коментарів ЗМІ, зазначає видання.