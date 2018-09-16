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У Сирії вперше з 2011 року проходять місцеві вибори

16 вересня, 2018 - 17:06
Фото: Сирійська діаспора в Україні

В контрольованій урядом частині Сирії сьогодні, в неділю 16 вересня, вперше за 7 років проходять місцеві вибори.

Про це повідомляє місцеве новинне агентство SANA.

Як повідомляється, на 18,5 тисяч місць у місцевих адміністративних радах претендують близько 40 тисяч кандидатів. Влада закликає населення прийти на вибори, щоб показати, що "народ Сирії був і залишиться єдиним перед обличчям тероризму".

У районах, які не контролюються урядом, вибори не проходять. Це частини північного сходу Сирії і північно-західна провінція Ідліб, контрольована повстанцями.

Під контролем уряду Башара Асада залишається близько двох третин території країни.

Востаннє місцеві вибори проходили в Сирії в грудні 2011 року, за дев'ять місяців до початку громадянської війни.

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