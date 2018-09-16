У Торонто підписують листівки для українських політв’язнів у РФ

Під час українського фестивалю в Торонто проходить акція із підписання листівок українським політичним в’язням.

Організатором акції виступив Конгрес українців Канади, повідомляє Укрінформ.

Волонтери КУК встановили намет на території найбільшого у Північній Америці українського фестивалю Bloor West Village та запрошують усіх охочих написати кілька слів українським політичним бранцям.

Однією із багатьох підписантів була депутат парламенту Канади від Ліберальної партії Джулі Дзерович, яка підписала листівку для Олега Сенцова.

Як відомо, у Росії і окупованому Криму утримують близько 70 українських політв’язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство.