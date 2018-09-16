У Закарпатському художньому музеї відкрили "Арт-звернення Едуарда Приходька"

Яскравою складовою святкувань цьогорічного Дня Ужгорода сталао й відкриття у Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая персональної виставка молодого митця, члена Національної спілки художників України Едуарда Приходька.

Закарпатський художник належить до мистецької родини – його батько народний художник України, відомий живописець і графік В’ячеслав Приходько полишив по собі помітну й належно поціновану мистецьку спадщину, а мама - Олена Приходько, є відомим мистецтвознавцем.

Едуард працює в галузі станкового живопису, пише фігуративні та абстрактні композиції, тяжіє до умовних, стилізованих рішень. Він є учасником багатьох обласних, регіональних, всеукраїнських та зарубіжних виставок, міжнародних бієнале живопису, його твори зберігаються в приватних колекціях України та зарубіжжя, а також у Закарпатському обласному художньому музеї ім. Й. Бокшая.

На виставці представлено майже чотири дестки робіт, які митець виконав упродовж останніх років. Виставка творів «Арт-звернення Едуарда Приходька» – це творчий звіт автора, що запрошує до діалогу з глядачем, до довірчої розмови з сучасником про позитиви і дисонанси нашої екзистенції, пропозиція співавторства у творенні картинного образу. У його роботах відчуваються міцні знання класичного живопису, усвідомлення самобутності закарпатської школи, добрий професійний вишкіл, нестримний потяг до самовираження і самодостатності. І саме в цьому – запорука його майбутніх творчих успіхів.

Триватиме виставка до 30 вересня.

Василь Ільницький, Ужгород.