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Франсуаза Партюр'є, французька письменниця і журналістка 20-го століття

Україна оголосила персоною нон грата радника лідера Лейбористської партії Британії

16 вересня, 2018 - 16:51
Фото Zaxid.net

Україна оголосила персоною нон грата британського політика Ендрю Мюррея, який є одним з головних радників лідера опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіна.

Про це повідомляє Daily Mail, посилаючись на дані СБУ.

Мюррею ще у червні заборонили в'їзд на територію України протягом трьох років у зв'язку з тим, що він становить загрозу для національної безпеки держави.

Україна відзначила, що дії політика є "частиною глобальної пропагандистської мережі Путіна, який продає російську брехню, особливо щодо Криму і війни на сході України", - йдеться у матеріалі.

Джерело: День

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