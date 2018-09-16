Україна оголосила персоною нон грата радника лідера Лейбористської партії Британії

Україна оголосила персоною нон грата британського політика Ендрю Мюррея, який є одним з головних радників лідера опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіна.

Про це повідомляє Daily Mail, посилаючись на дані СБУ.

Мюррею ще у червні заборонили в'їзд на територію України протягом трьох років у зв'язку з тим, що він становить загрозу для національної безпеки держави.

Україна відзначила, що дії політика є "частиною глобальної пропагандистської мережі Путіна, який продає російську брехню, особливо щодо Криму і війни на сході України", - йдеться у матеріалі.