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Франсуаза Партюр'є, французька письменниця і журналістка 20-го століття

Україна знаходиться на 88 місці у доповіді ООН щодо розвитку людства

16 вересня, 2018 - 20:33
Фото EPA/UPG

ксперти ООН визначили 88 місце для України в Доповіді щодо індексу людського розвитку серед 189 країн, де ситуація оцінювалася за низкою параметрів якості людського життя.

Документ оприлюднений напередодні на офіційному сайті Програми розвитку ООН.

Індекс людського розвитку (HDI) в Україні визначений на рівні 0,751. Для порівняння, Норвегія, яка посіла перше місце, має індекс 0,953, Швейцарія та Австралія (друге й третє місце) – відповідно 0,944 та 0,939. До першої десятки також потрапили Ірландія, Німеччина, Ісландія, Гонконг, Швеція, Сінгапур і Нідерланди.

Останніми у списку є Південний Судан, ЦАР і Нігер з індексами 0,388, 0367 та 0,354 відповідно.

Джерело: День

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