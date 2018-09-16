Україна знаходиться на 88 місці у доповіді ООН щодо розвитку людства

ксперти ООН визначили 88 місце для України в Доповіді щодо індексу людського розвитку серед 189 країн, де ситуація оцінювалася за низкою параметрів якості людського життя.

Документ оприлюднений напередодні на офіційному сайті Програми розвитку ООН.

Індекс людського розвитку (HDI) в Україні визначений на рівні 0,751. Для порівняння, Норвегія, яка посіла перше місце, має індекс 0,953, Швейцарія та Австралія (друге й третє місце) – відповідно 0,944 та 0,939. До першої десятки також потрапили Ірландія, Німеччина, Ісландія, Гонконг, Швеція, Сінгапур і Нідерланди.

Останніми у списку є Південний Судан, ЦАР і Нігер з індексами 0,388, 0367 та 0,354 відповідно.