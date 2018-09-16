Уряд Британії пропонує спростити процедуру розлучення

Уряд Великої Британії вніс пропозицію закріпити в законодавстві країни розлучення «без провини» і внести зміни, що полегшують юридичні процедури розлучення.

Про це повідомляє АР.

«Британський уряд пропонує ввести розлучення без провини і внести інші зміни для полегшення процедури розлучення подружніх пар», - говориться в повідомленні.

Міністр юстиції Девід Гауке розпочав процес консультацій щодо перегляду законів, які, за його словами, були «не пов'язані з сучасним життям».

«Коли стосунки закінчуються, неправильно, щоб закон створював або збільшував конфлікт між розлученими парами. Ось чому ми усунемо архаїчні вимоги визнати провину або показати докази роздільного проживання», - наголосив він.

Згідно з внесеними пропозиціями, подружжя більше не зможе оспорити заяву про розлучення, зроблену їх партнером.

На оцінку громадської думки про пропозицію відводиться 12 тижнів консультацій.