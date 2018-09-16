В Авдіївці встановлено режим тиші для відбудови після обстрілів, - штаб ООС

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) розпочато відновлення Авдіївки після обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації (РФ).

З метою завершення робіт до 30 жовтня встановлено режим тиші, передає прес-центр ООС на офіційній сторінці у Facebook.

Зазначається, що в Авдіївці триває ремонт дахів будинків, розташованих на вулицях Колосова, Леваневського, Шевченка, Седова, Лермонтова та у провулках Лісному, Ясинуватському та Шкільному.

"Відновлення пошкоджених споруд розпочалось після звернення керівництва Донецької обласної державної адміністрації до Командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва. За розпорядженням Командувача, українською стороною СЦКК за сприяння СММ ОБСЄ було забезпечено встановлення режиму припинення вогню у районі проведення робіт", - зазначили в ООС.

У ремонті допомагають рятувальники з різних регіонів України, зокрема з Львівської та Одеської областей.

"За умови дотримання збройними формуваннями РФ режиму тиші, до 30 жовтня планується відновити 210 будинків", - додали в ООС.