В Австралії очевидці Голодомору запалили свічку пам'яті

Символічну свічку пам’яті за жертвами Голодомору 1932-33 років в Україні у рамках міжнародної акції “Запалімо свічку пам’яті” в Австралії запалили очевидці тих подій.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Я чекала цього часу 92 роки”, - сказала Надія Кулик, яка разом із Домною Дацків та Клавою Дяченко, які теж пережили Великий голод, запалила символічну свічку.

Сама церемонія, поминальна панахида за жертвами Голодомору, яку відслужили отці Симон Цькуй та Михайло Смолинець, і урочисте віче у рамках акції пройшли в українській греко-католицькій церкві св. Андрія та у Домі української молоді у Сіднеї.

“Я вклоняюся тим, хто вижив у цій трагедії... Пам’ять про ці страшні події є запорукою того, що ми повинні ніколи більше не допустити їх повторення”, - сказав посол України в Австралії Микола Кулініч.

У свою чергу голова Союзу українських організацій Австралії Стефан Романів повідомив, що світове українство створює міжнародну структуру, до якої увійдуть нащадки жертв Голодомору, які вже цього року на рівні ООН представлять свідчення про ці жахливі події.

“Сьогодні Австралія молиться про допомогу фермерам, які втратили урожай унаслідок посухи. В Україні голод не був природним, він був штучно створеним геноцидом, який мав на меті винищення українців. І ми не дозволимо про це забути”, - наголосив Стефан Романів.

Як повіломлялося, з 1 вересня, за 85 днів до Дня пам’яті жертв Голодомору, Україна і світ почали вшановувати загиблих під час геноциду 1932-1933 років українців.