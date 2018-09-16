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В Австрії створили еко-потяг, який живиться від акумулятора

16 вересня, 2018 - 16:03
Фото Siemens

Австрійська залізнична компанія OBB у кооперації з Siemens Mobility розробила прототип екологічного пасажирського потяга, який живиться від акумулятора.

Про це повідомляє Рубрика з посиланням на прес-службу австрійської залізниці.

Офіційно розробку презентують в Берліні цього місяця. Автори проекту стверджують, що такі екологічні потяги є альтернативою дизельним, і вони дозволять менше забруднювати навколишнє середовище.

Акумуляторні потяги під назвою Desiro ML Cityjet eco можуть знизити викиди вуглекислого газу щонайменше на 50% у порівнянні з дизель-потягами.

Локомотив еко-потяга оснащений акумуляторними батареями, які можуть служити близько 15 років.

Тестувати такі потяги в Австрії планують у другій половині 2019 року

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