В Австрії створили еко-потяг, який живиться від акумулятора

Австрійська залізнична компанія OBB у кооперації з Siemens Mobility розробила прототип екологічного пасажирського потяга, який живиться від акумулятора.

Про це повідомляє Рубрика з посиланням на прес-службу австрійської залізниці.

Офіційно розробку презентують в Берліні цього місяця. Автори проекту стверджують, що такі екологічні потяги є альтернативою дизельним, і вони дозволять менше забруднювати навколишнє середовище.

Акумуляторні потяги під назвою Desiro ML Cityjet eco можуть знизити викиди вуглекислого газу щонайменше на 50% у порівнянні з дизель-потягами.

Локомотив еко-потяга оснащений акумуляторними батареями, які можуть служити близько 15 років.

Тестувати такі потяги в Австрії планують у другій половині 2019 року