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Франсуаза Партюр'є, французька письменниця і журналістка 20-го століття

В Іраку обранням спікера почали 90-денний процес формування нового уряду

16 вересня, 2018 - 12:46
Фото: knnc.net

Парламент Іраку 15 вересня обрав сунітського законодавця Мухаммеда аль-Халбоусі своїм новим спікером. Після декількох місяців напружених переговорів країна наблизилася до створення нового уряду.

Визначення з кандидатурою спікера дало початок 90-денному процесу із завершення роботу над новим урядом, повідомляє Радіо Свобода.

Кандидатуру 37-річного Халбоусі підтримав проурядовий блок на чолі з шиїтським Альянсом Хаді аль-Амірі, коаліцією колишніх воєнізованих бійців. Халбоусі стане наймолодшим спікером парламенту в історії Іраку.

12 травня в Іраку відбулися парламентські вибори, перші після заяви влади країни про перемогу над екстремістським угрупованням «Ісламська держава». Найбільше голосів отримав блок шиїтського клерика Муктада аль-Садра.

Парламентарії раніше домовились, що для уріноваження етнічних особливостей крісло спікера іракського парламенту буде за сунітом, прем’єр-міністра – за шиїтом, а президент – курд. Таким чином парламент має обрати президента і дати мандат лідерові найбільшого блоку для формування уряду. Переговори з цього приводу тривають.

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