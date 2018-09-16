В Україні вшановують пам'ять журналіста Георгія Гонгадзе

В Україні 16 вересня вшановують пам'ять журналіста Георгія Гонгадзе.

Саме цього дня 18 років тому він зник, а 2 листопада в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено тіло, в якому друзі і родичі впізнали тіло журналіста.

Більшість проведених згодом експертиз підтвердило, що знайдений труп - це тіло Гонгадзе. Однак, лише у лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста і порушила справу за статтею «Навмисне вбивство», а у вересні 2002 року визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе. У 2009 році в Київській області були знайдені останки черепа, які належали зниклому журналісту.

Утім, мати Георгія Гонгадзе до останнього не вірила, що знайдені останки належать її синові, тому його поховали лише 22 березня 2016 року.

Зникнення та вбивство Георгія Гонгадзе викликало широкий суспільний резонанс як в Україні, так і за кордоном. В Україні з акцій протесту проти зникнення та вбивства журналіста розпочались широкомасштабні протестні акції, відомі під назвою «Україна без Кучми», під час яких протестувальники звинувачували тодішнього президента та його найближче оточення у зникненні журналіста і вимагали відставки Кучми.

Майже через вісім років після зникнення журналіста, 15 березня 2008 року, Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС - Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколу Протасова - і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років. Протасов помер у колонії наприкінці березня 2015 року.

Колишнього начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача 29 січня 2013 року було засуджено до довічного позбавлення волі.

Проте й досі не названі замовники вбивства журналіста. У квітні 2014 року Генеральна прокуратура України почала перегляд справи про вбивство Гонгадзе і перевірку причетності до нього тодішнього президента Леоніда Кучми.

У лютому 2015 року Генпрокуратура поновила досудове розслідування кримінального провадження за фактом організації умисного вбивства журналіста Георгія Гонгадзе за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом перевищення влади і службових повноважень особами, які займали особливо відповідальне становище, що спричинило особливо тяжкі наслідки.

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