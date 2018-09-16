В урядовій коаліції Німеччини вимагають відставки глави спецслужби

В урядовій коаліції Німеччини триває суперечка навколо подальшої долі керівника Федерального відомства з охорони конституції Ганса-Ґеорґа Маасена.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Представники соціал-демократів виступають за його звільнення з посади через суперечливі заяви щодо подій у Хемніці.

Крім того, у Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) сумніваються щодо придатності Маасена для боротьби з екстремістськими тенденціями. Лідерка СДПН Андреа Налес (Andrea Nahles) висловилася щодо цього недвозначно: "Цей пан повинен піти, і я кажу вам, що він піде."

Ліве крило СДПН взагалі наполягає на припиненні коаліції з консерваторами, якщо Маасен залишиться на посаді. Проте це може призвести до повторних виборів до Бундестагу, а цього соціал-демократи, за оцінками експертів, хочуть уникнути. Адже СДПН має на даний момент рекордно низькі рейтинги, про що свідчать нещодавно проведенні опитування. Крім того, правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) могла б у разі проведення таких виборів здобути ще більше місць у Бундестазі. Цього побоюються як СДПН і ХДС/ХСС.

Натомість канцлерка Німеччини Анґела Меркель висловила між тим упевненість у тому, що коаліція "не розіб'ється через питання керівника підконтрольного (МВС Німеччини. - Ред.) відомства", запевнила Меркель (Angela Merkel).

Крім того, міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer), котрому підзвітний Маасен, взагалі не вбачає підстав для звільнення свого підлеглого. Він також сумнівається в тому, що суперечка навколо Маасена призведе до припинення роботи урядової коаліції. "Коаліція працюватиме й надалі", - сказав Зеегофер.