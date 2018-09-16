В Єгипті заарештували синів екс-президента Мубарака за підозрою у корупції

У Єгипті заарештували синів екс-президента країни Хосні Мубарака за підозрою у порушенні на біржових ринках та правил центрального банку з метою збагачення. Справу проти Алаа і Гамаля Мубараків почали ще 2012 року, через рік після того, як їхній батько лишився без посади президента держави.

Про це повідомляє Reuters.

Протягом трьох років чоловіки були на волі під дією застави. Сини екс-президента постануть перед судом 20 жовтня. Вони заперечують будь-які звинувачення та махінації.

Суд Каїра також наказав арештувати ще трьох осіб. Вони разом підозрюються у розтраті грошей на суму 115 мільйонів доларів. Алаа і Гамаль, як вважає сторона обвинувачення, розтратили 27,5 мільйона доларів на продажі Національного банку Єгипту для отримання вигоди.

Як відомо, Алаа займався бізнесом і був поза політикою, в той час як Гамаль - колишній банкір.