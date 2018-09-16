Засідання комітету Україна-ЄС пройдуть у Києві, Львові та Івано-Франківську

Восьме засідання Парламентського комітету асоціації Україна - Європейський Союз (ПКА) проходитиме 17 - 21 вересня в Україні - у Києві, Львові та Івано-Франківську.

Про це повідомляється на офіційному сайті ВР.

"Під час заходів будуть обговорені актуальні питання порядку денного відносин України та ЄС і перспективи подальшого поглиблення цих відносин. Окрему увагу буде приділено питанню транскордонного співробітництва та безпековій і гуманітарній ситуації на сході України та в Криму, питанню національних меншин та етнічних груп, а також розвитку українських міст", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, програмою ПКА передбачено: проведення засідання ПКА 18-19 вересня у Львів та Івано-Франківськ, офіційні зустрічі у Києві, "круглий стіл" за участю представників національних меншин, зустріч із місцевою владою, представниками малого та середнього бізнесу, студентами, а також проведення конференції на тему впровадження антикорупційної реформи.

Засідання відбуватиметься під співголовуванням Миколи Княжицького та Даріуша Росаті та за участю народних депутатів України, депутатів Європейського парламенту, представників уряду України та ЄС.

За результатами восьмого засідання ПКА планується ухвалення заключної заяви та рекомендацій.