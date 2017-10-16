Австрія продовжить рухатися у мейнстрімі політики ЄС щодо України, - посол

Австрія продовжить рухатися у напрямку політики Європейського Союзу щодо України.

Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Найбільш імовірно, Австрія продовжить рухатися в мейнстрімі політики ЄС щодо України. Але голос Москви буде чути. Радикальних змін політики я не очікую. Для нас важливо, що Себастіан Курц неодноразово бував в Україні, має дружні відносини міністром Клімкіним. Наша ситуація для нього це не просто рядки новин, а обличчя і долі людей. Тому наш голос канцлер Курц чутиме не гірше, ніж міністр Курц. І принаймні не гірше, ніж московський", - написав він.

За словами посла, коаліційні переговори в Австрії будуть довгими, не виключено – навіть до січня-лютого.

Нагадаємо, що на думку Меркель, високий результат ультраправих в Австрії - це серйозний виклик.