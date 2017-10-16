Бойовики обстріляли передмістя Торецька, поранено жінку

Бойовики НЗФ у понеділок, 16 жовтня, обстріляли місто Залізне (недалеко від Торецька, - ред.), у результаті чого було поранено 48-річну жінку.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Донецької ВЦА Павло Жебрівський.

За словами Жебрівського, під артилерійський вогонь потрапили 15 житлових приміщень. Обстріл тривав протягом 40 хвилин.

"Як доповів мені Ярослав Руденко, голова військово-цивільної адміністрації Торецька, обстріл розпочався приблизно о 14-й годині. З мінометів проросійські терористи вели вогонь з окупованої ними території - з шахти Гагаріна. Обстріл тривав хвилин 40", - написав Жебрівський.

Він зазначив, що жінку було госпіталізовано з пораненнями шиї та тулуба. Її стан оцінюється як стабільний.

"Потерпіла жінка 1969 року народження: дістала поранення в область шиї та тулуба. Її вже прооперували у Торецькій міській лікарні, на даний час лікарі оцінюють її стан як стабільний", - констатував глава Донецької ВЦА.