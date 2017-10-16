Долгополов піднявся на 5 позицій в оновленому рейтингу ATP

Перша "ракетка" України Олександр Долгополов посідає 36-те місце в оновленому рейтингу Aссоціаціі тенісистів професіоналів (ATP). У порівнянні з попереднім рейтингом киянин піднявся одразу на 5 позицій, повідомляє Укрінформ.

Нагадаємо, що минулого тижня Долгополов зупинився за крок від чвертьфіналу супертурніру у Шанхаї (Китай), де поступився майбутньому переможцю швейцарцю Роджеру Федереру.

Сергій Стаховський залишився на 102-му рядку, Ілля Марченко повернувся до Тор-200 і посідає 199-те місце (+5).

Лідером рейтингу залишився іспанець Рафаель Надаль, другим йде Роджер Федерер, третім - британець Енді Маррей.