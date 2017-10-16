Facebook почав набір співробітників, які мають доступ до секретної інформації США

З метою перешкодити появі "сумнівних кампаній в соціальних мережах" перед виборами, компанія Facebook почала набір співробітників, у яких є доступ до секретної інформації США. В компанії вважають, що за допомогою доступу до секретної інформації співробітники зможуть оперативно дізнаватися про подібні кампанії, передає Радіо "Максимум".

Співробітники, у яких є доступ до секретної інформації – колишні штатні або наймані співробітники уряду або розвідки. Bloomberg пояснив, що їх доступ до втрачає силу після припинення роботи на уряд, але його можна відновити для роботи від імені Facebook. Агентство відзначило, що найм людей з доступом до секретної інформації – звичайна практика для приватних компаній.

Facebook відмовилася від коментарів. Офіс директора національної розвідки США і Міністерство внутрішньої безпеки країни не відповіли на запити агентства.