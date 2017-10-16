Франція посилить заходи проти незареєстрованих мігрантів, - Макрон

Французьке керівництво посилить заходи, які вживатимуться щодо іноземців, які не зареєстровані в країні. У разі вчинення такими особами злочину, їх буде депортовано з країни.

Про це сказав президент Франції Еммануель Макрон у телеінтерв’ю, повідомляє Укрінформ.

"Ми будемо вживати найдієвіші заходи, ми будемо робити те, що ми повинні робити", - сказав Макрон, наголосивши, що за нинішніми правилами мігранти, які незаконно перебувають в країні, можуть бути заарештовані та випущені з-під варти, тим більше їх не депортують.

Питання нелегальних мігрантів було порушене через випадок, який стався у Марселі два тижні тому, коли мігрант Ахмет Ханачі вбив двох жінок. Обурення президента викликав той факт, що Ханачі вже був відомий поліції як злочинець, людина, залежна від наркотичних речовин та алкоголю, а за два дні до вбивства в Марселі Ханачі арештовували за крадіжку в магазині Ліона, але згодом відпустили.

Нагадаємо, раніше Франція заявляла про те, що у найближчі два роки пустить в країну 10 тисяч легальних мігрантів, для чого в Африці будуть відкриті спеціалізовані імміграційні центри.