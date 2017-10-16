Копії революційних графіті на Грушевського перекреслили можливість проведення реставрації оригіналів, - автор

У Києві на вулиці Грушевського організація "Новий вогонь" заново намалювала стерті власниками колишнього магазину "Емпоріум" революційні графіті авторства художника Sociopath. Свою негативну оцінку події висловив у Facebook автор згаданих графіті, соціальний художник #Sociopath.

"Найсумніше те, що вандальна акція організації "Новий Вогонь" остаточно знищила можливість будь-яких реставраційних робіт з відновлення оригінальних майданівських символів", - йдеться у повідомленні.

Художник зазначив, що слідчі дії по факту знищення "Ікон Революції" тривають, фінішує складний процес законних дозволів.