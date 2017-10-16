Лідер Каталонії не дав чіткої відповіді на ультиматум Мадрида

Карлес Ручдемон уникнув прямої відповіді на питання, проголосив він офіційно незалежність Каталонії. Замість цього він запропонував Мадриду встановити двомісячний термін для переговорів, передає УНН з посиланням на DW.

Повідомляється, що глава регіональної адміністрації Каталонії Карлес Пучдемон не дав прямої відповіді на питання про те, проголосив він офіційно незалежність Каталонії від Іспанії. У листі прем'єр-міністру Іспанії Маріано Рахою, текст якого в понеділок, 16 жовтня, публікували іспанські ЗМІ, Пучдемон лише пропонує Рахою якомога швидше зустрітися і встановити двомісячний термін для ведення діалогу.

"Наша пропозиція про діалог є щирою, незважаючи на все те, що сталося", - підкреслюється в посланні Пучдемона.

19 жовтня минає термін другого ультиматуму, згідно з яким регіональний уряд в Барселоні має повернутися в правове поле і відмовитися від прагнення до незалежності. У разі невиконання цих вимог Мадрид загрожує позбавити Каталонію статусу автономії і розпустити регіональний уряд.