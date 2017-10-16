Макрон заявив, що має намір відвідати Іран для обговорення ядерної проблеми

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що основною метою його візиту до Ірану є налагодження "вимогливого діалогу" з офіційним Тегераном для обговорення ядерної проблеми.

Про це він сказав в ефірі телеканалу TF 1.

"Франція зберігає прихильність до Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми і зараз потрібний момент, щоб вести вимогливий діалог з Іраном. Сподіваюся, президент Роухані залишиться в рамках СВПД", - сказав він.

Крім того, глава МЗС Франції відвідає Іран найближчим часом для переговорів зі своїм іранським колегою Джавадом Заріфі.