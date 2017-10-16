Меркель: Високий результат ультраправих в Австрії - це серйозний виклик

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель назвала високий результат австрійської ультраправої "Партії свободи" на виборах до парламенту серйозним викликом для інших партій.

Таку заяву Меркель озвучила під час прес-конференції у понеділок, повідомляє Європейська правда с посиланням на Reuters.

Меркель додала, що вона сподівається на тісну співпрацю на європейському рівні з лідером "Австрійської народної партії" Себастіаном Курцом, який стане наступним канцлером Австрії.

Нагадаємо, консервативна "Австрійська народна партія" на чолі з чинним главою МЗС, Себастіаном Курцом здобула перемогу на дострокових парламентських виборах у Австрії.