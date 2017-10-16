На Днях українського кіно в Латвії закликали до звільнення Сенцова

В неділю у Ризі завершилися триденні Дні українського кіно (13-15 жовтня). Представляючи фільм закриття «Гніздо горлиці», актриса Римма Зюбіна нагадала про необхідність звільнення українського політв’язня в РФ режисера Олега Сенцова, повідомляє Укрінформ.

«Ви бачите написи на тканині мого плаття - #FreeSentsov. Я закликаю вас всіх не забувати, що в той час, коли ми переглядаємо кіно, український кінорежисер Олег Сенцов перебуває в ув’язнення на далекій Півночі. Він має бути звільнений. І хочеться вірити, що вже на наступний такий Фестиваль він і сам зможе приїхати до Риги», - сказала Зюбіна.

Римма Зюбіна зіграла головну роль в фільмі «Гніздо горлиці» Тараса Ткаченка, в якому розповідається про нелегку долю українських заробітчанок в Італії. Як сам фільм, так і Зюбіна були відзначені нагородами багатьох кінофестивалів.

Також в останній день фестивалю показали фільм «Червоний» Зази Буадзе, про те, як бійці УПА підіймають повстання в сталінському концтаборі. Цей фільм також був прийнятий глядачами надзвичайно тепло: оплески лунали весь час, поки йшли фінальні титри. В представленні обох фільмів брав участь їх продюсер, член Української кіноакадемії Андрій Суярко.