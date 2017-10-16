На горі Карачун відкрили пам'ятник Героям Небесної Сотні і воїнам-добровольцям

Пам'ятник Героям Небесної Сотні, військовим і добровольцям, які в 2014 році захищали територіальну цілісність України, урочисто відкрили на горі Карачун поблизу міста Слов'янськ Донецької області.

Урочисті заходи відбулися за сприяння Нацгвардії, 95-ї Житомирської аеромобільної бригади, Державної служби з надзвичайних ситуацій тощо напередодні Дня захисника України, який відзначається 14 жовтня.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Представників силових структур, які брали участь у визволенні міста в 2014 році нагородили волонтерською медаллю "За звільнення Слов'янська". На жаль, 65 військовослужбовців отримали цю нагороду посмертно.

Медаллю "За звільнення Слов'янська" посмертно відзначили і мирних жителів, які загинули через свої проукраїнські патріотичні погляди.

Відзначається, що нагороди також отримали волонтери та активісти, які допомагали Слов'янську і району в важкі часи до і після бойових дій.

Військовий капелан 81-ї окремої аеромобільної бригади отець Василь освятив пам’ятник, який встановили біля часовні Покрова Пресвятої Богородиці на горі Карачун і провів поминальну літургію за загиблими захисниками України.