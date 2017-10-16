НАБУ: Затриманому інвестору "Трейд Коммодіті" повідомили про підозру

У понеділок, 16 жовтня, детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру інвестору компанії "Трейд Комодіті" Володимиру Трофименку, якого підозрюють у розтраті державних коштів при закупівлі пального для Міністерства оборони України.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"За версією слідства, затриманий за попередньою змовою зі службовцями Міністерства оборони України вчинили злочин, у результаті якого державі завдано збитків у сумі понад 149 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили корупційну схему розтрати державних коштів у сумі понад 149 млн гривень при закупівлі пального для Міністерства оборони України.

Слідство вважає, що на початку 2016 року комітет з конкурсних торгів МОУ організував процедуру відкритих торгів на закупівлю рідинного пального. За результатами торгів 26 квітня 2016 комітет щодо 14 лотів затвердив до оплати пропозиції одного з учасників торгів як найбільш економічно вигідні. 13 і 18 травня 2016 між МОУ та переможцем конкурсних торгів було укладено 14 договорів про постачання палива для техніки спецпризначення на суму понад 1 млрд грн.

11 жовтня був затриманий заступник міністра оборони України Ігор Павловський, який "займався ресурсами". Ім'я другого затриманого не назвали, проте, за даними ЗМІ, мова йде про директора департаменту держзакупівель Міноборони Володимира Гулевича.

12 жовтня в САП назвали ще двох осіб, яким повідомили про підозру у справі про розтрату посадовцями Міноборони державних коштів - співробітник одного з відділів Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів і співробітник Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони України.