Не торгуємось на тему істини: у Нідерландах озвучили важливу заяву про розслідування катастрофи MH17

Міжнародна слідча група з розслідування катастрофи МН17 не готова йти на угоду з РФ в обмін на надання достовірних відомостей про катастрофу.

Про це повідомив голова слідчої групи Фред Вестербек в інтерв'ю російському виданню «Новая газета».

За його словами, Росія підписала резолюцію, яка передбачає надання даних про катастрофу, і комісії не потрібно вести торг про це.

"Але відповідь на ваше запитання буде тією ж: не торгуємось на тему істини. Якщо [у влади РФ] є людина, яка знає, що трапилося з МН17, то єдине, що я можу на це сказати: резолюція ООН №2166, ви її підписали. Ми з великим інтересом допитаємо [Хмурого] та інших, хто також володіє відомостями, але у мене немає нічого, що б запропонувати натомість", - сказав Вестербек.

«У Нідерландах питання так не вирішуються. Можливо, комусь у Росії важко в це повірити, але прокурорське розслідування в Голландії є незалежним. Міністр закордонних справ не може зняти трубку і сказати мені: давай, приятелю, домовимось... І я не можу просити про те ж ні його, ні когось іншого. У цьому перевага Нідерландів: в розслідування не втручаються ні політики, ні чиновники, а ми не втручаємося в їхні справи», - підкреслив голова слідчої групи.

«Не тільки Хмурому, а й іншим громадянам Росії, які готові з нами співпрацювати, ми можемо запропонувати різні варіанти. У разі якщо йдеться про статус свідка, то ми готові надати гарантії захисту і безпеки в будь-якій точці світу і підшукати для нього притулок в будь-якому місці на планеті», - також сказав він в інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше п’ять країн підписали меморандум про кримінальне переслідування винних у збиванні MH17.