Партія Мадуро перемагає у Венесуелі на тлі звинувачень у фальсифікаціях

Керівна Соціалістична партія перемогла на виборах губернаторів у 17 з 23 провінцій. Про це повідомили представники виборчої комісії Венесуели. Президент Ніколас Мадуро сказав, що перемога Соціалістичної партії є перемогою "чавізму", підвиду соціалізму, названого на честь попереднього лідера країни Уго Чавеса. Натомість опозиційні лідери заявили про фальсифікації, передає ВВС.

Коаліція "Демократичний союз" відмовилась визнавати результат виборів та вимагає повної перевірки.

Опитування вказують, що опозиція мала перемогти на виборах у близько 11-18 провінцій з 23. Згідно з опитуваннями, владу підтримують всього 20% населення.

Венесуела досить довго переживає політичну та економічну кризу, а останні півроку там тривали криваві протести, внаслідок яких загинули не менше сотні осіб.

У країні бракує найелементарніших товарів першої необхідності та продуктів.

Цього року пан Мадуро провів референдум й створив новий орган, який має замінити підконтрольний опозиції парламент.

Через це США вже запровадили санкції щодо низки венесуельських чиновників.