Під час теракту у Сомалі 276 людей загинули, 300 поранені, – оновлені дані

Щонайменше 276 осіб загинули в результаті теракту в столиці Сомалі – Могадішо. Понад 300 осіб отримали поранення. За даними влади країни, велика частина жертв – місцеві жителі, серед загиблих є також кілька військових, повідомляє DW.com.

Поліція повідомляє, що начинена вибухівкою вантажівка вибухнула біля входу в готель в центрі міста. В результаті готель завалився та під його завалами залишилися люди.

Терорист-смертник підірвав вантажівку, коли його намагалися затримати. Вантажівка змітала на своєму шляху мотоцикли і легкові автомобілі, поки не досягнула людного перехрестя, де і стався вибух, в результаті чого кілька будівель навколо були повністю або частково зруйновані.

Цей теракт – найкривавіший напад за участю смертника в Сомалі за останні роки. Відповідальність за подію поки не взяло на себе жодне з терористичних угруповань, що діють у регіоні.